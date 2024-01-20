Видео ⟩ Семья осталась зимой без электричества и отопления из-за планового ремонта Sadales tīkls

Инга отметила, что AS Sadales tīkls регулярно планирует плановые работы зимой, но, по ее мнению, в теплое время года было бы гораздо легче перенести неудобства.

Хотя Инга может проводить день на работе, но ее мама, пенсионерка, остается дома.

Инга переживает, не навредит ли пребывание в холодных помещениях здоровью матери. Поскольку в прогнозе погоды говорится, что 22 января, когда запланированы ремонтные работы, температура воздуха может упасть до -5 градусов, наибольшую тревогу вызывает система отопления, так как на морозе она может замерзнуть.

Женщина обратилась в компанию в социальных сетях и получила рекомендацию, как решить проблему - арендовать генератор на время, пока идут ремонтные работы.

Инга, однако, считает, что если компания проводит плановый ремонт зимой, то генератор должен быть предоставлен клиентам бесплатно.

Почему специалисты AS Sadales tīkls запланировали ремонтные работы зимой, можно ли их перенести на другое время и как ситуацию оценивает офис омбудсмена, смотрите в видео!

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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