В Литве жителям предложили вкладывать деньги в оборону страны

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте считает, что инвестиции жителей страны могут стать одним из источников финансирования обороны.
"Есть способы финансирования обороны, например, взять деньги в кредит у жителей. Я слышала критику идеи таких облигаций, но есть много финансовых инструментов, которые еще есть у людей. Может, лучше не в носке держать, а в танк вложить", - сказала Армонайте.
По ее словам, гражданам следует разъяснить идею облигаций.
"Возможно, государство не даст большие проценты, но ведь есть люди, которые добровольно поддерживают Украину, думаю, они поймут, если будет ясно, кому, когда и сколько денег нужно", - добавила Армонайте.
Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала лидеров партий, бизнесменов и представителей профсоюзов обсудить источники финансирования обороны после того, как закончится срок действия налога на сверхприбыли банков.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис поддержал введение всеобщей воинской повинности в Литве, а главнокомандующий литовской армией Вальдемарас Рупшис заявил о необходимости реформы системы призыва в стране.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!