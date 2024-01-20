В Литве жителям предложили вкладывать деньги в оборону страны

"Есть способы финансирования обороны, например, взять деньги в кредит у жителей. Я слышала критику идеи таких облигаций, но есть много финансовых инструментов, которые еще есть у людей. Может, лучше не в носке держать, а в танк вложить", - сказала Армонайте.