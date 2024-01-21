В среду будут освещены тропы в Бикерниекском лесу и в парке Анниньмуйжас

В понедельник и вторник тропы не были освещены в связи с прогнозами метеорологов о сильных порывах ветра.

Как сообщалось, в воскресенье, 21 января, в Риге в Бикерниекском лесу и в Анниньмуйже зажгли световые тропы.

Световые тропы можно будет осмотреть до 11 февраля в темное время суток - с 18 часов до полуночи.

По прогнозам метеорологов, которые прогнозируют сильные порывы ветра, световые тропы в Бикерниеки и Анниньмуйже будут освещены лишь частично. Учитывая безопасность посетителей, крупные объекты во время сильного ветра установлены не будут.

На Бикерниекском прогулочном променаде - участке между улицами Бикерниеку и Линэзера - можно будет попасть в красочное царство сказок Иманта Зиедониса. С помощью света, звука и широкоформатных картинок можно будет почувствовать и познакомиться с четырьмя красочными сказками, созданными поэтом.

В свою очередь, в парке Анниньмуйжас посетителей будет ждать "Птичья аллея", привлекающая внимание к крылатым обитателям, живущим бок о бок в городе, жизненное пространство которых тесно пересекается с жилищем людей и уличными магистралями.

На территории парка будут размещены четыре объекта окружающей среды, дополненные световыми и звуковыми инсталляциями. Объекты будут размещены по прогулочному маршруту через каждые 100 метров.

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