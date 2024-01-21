Видео ⟩ Дроны атаковали Тульскую, Орловскую и Смоленскую области

Дрозденко не уточнил причину пожара, но заявил, что пострадавших нет. Чиновник опубликовал короткий ролик, на котором можно увидеть крупный пожар в порту.

The regional governor said a fire has broken out at a natural gas terminal in the Russian #BalticSea port of Ust-Luga. #Russia

The terminal, 110 kilometres (70 miles) west of St Petersburg near the Estonian border, is operated by Novatek, Russia's largest independent natural… pic.twitter.com/SOhfBcBnbR — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) January 21, 2024

Вместе с тем российские СМИ сообщают, что перед происшествием в районе Кингисеппа были замечены как минимум два БПЛА. По данным петербургского издания "Фонтанка", ПВО засекла дроны, которые летели в сторону Петербурга, но "при подлете к городу они изменили курс и пошли в сторону Кингисеппского района".

Официального подтверждения этой информации на момент публикации статьи не поступало.

Ленинградская область - самая отдаленная из атакованных

18 января Минобороны РФ впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сообщило о сбитом БПЛА над Ленинградской областью. Расстояние от границ региона до границы России с Украиной - около 800 км. Таким образом, если сбитый беспилотник был запущен с территории Украины, это стало самой дальней подобной атакой.

В конце августа 2023 года атаке дронов подвергся аэродром в Псковской области, находящийся более чем в 700 км от границы с Украиной - эта атака считалась самой дальней из осуществленных ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский после атаки заявил, что "украинским дальнобойным оружием" поражена цель "за 700 километров". В то же время глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что атака на аэродром была произведена с территории РФ.