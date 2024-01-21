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Когда электромобиль может передвигаться по полосе общественного транспорта, а когда нет?

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Фото: Evija Trifanova/LETA

Когда люди думают о приобретении электромобиля, они указывают на преимущества, например, на возможность ездить по полосе общественного транспорта. Однако и на это есть различные ограничения, которые выясняла передача Zebra.

Как пояснил представитель CSDD Альберт Круминьш, водители электромобилей могут ездить по полосам общественного транспорта, где есть синий дорожный знак с автобусом и буква А на проезжей части. То же самое относится к мопедам, мотоциаклам и такси.

Однако организаторы движения могут использовать так называемый "кирпич" с указательным знаком на конкретную полосу - в таком случае по этой полосе может ездить только общественный транспорт или же оперативные службы с включенными световыми и звуковыми сигналами.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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