Когда электромобиль может передвигаться по полосе общественного транспорта, а когда нет?

Как пояснил представитель CSDD Альберт Круминьш, водители электромобилей могут ездить по полосам общественного транспорта, где есть синий дорожный знак с автобусом и буква А на проезжей части. То же самое относится к мопедам, мотоциаклам и такси.

Однако организаторы движения могут использовать так называемый "кирпич" с указательным знаком на конкретную полосу - в таком случае по этой полосе может ездить только общественный транспорт или же оперативные службы с включенными световыми и звуковыми сигналами.

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