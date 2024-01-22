Фото ⟩ "Люди уйдут, и появится шанс": Кац в Риге порассуждал о будущем РФ

В субботу, 20 января, в зале Большой гильдии общественный деятель, политик, журналист, видеоблогер с почти двумя миллионами подписчиков Максим Кац провел живую встречу, в рамках которой не только показал, как создаются его видеоролики, но и порассуждал об политических и социально-культурных событиях в России с момента ухода в отставку Бориса Ельцина.
Напомним, в августе 2023 года Максима Каца заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о "фейках" про российскую армию из-за его видео о Буче. В данный момент блогер вместе с семьей живет в Израиле.
В Риге Максим Кац провел встречу в трех частях. Первая часть - это полуторачасовой рассказ в виде спектакля, поставленного в форме диалога-ретроспективы, где было показано закулисье создания его YouTube-роликов. Следом шла вторая часть - в ней Максим Кац записывал ролик для YouTube, а затем последовала третья часть, которая стала живым общением и включала в себя ответы на вопросы зрителей.
Первая часть длилась почти 1,5 часа. Все это время зрители не просто слушали воспоминания Максима о его политическом прошлом, но для них также были визуализированы ключевые события и фигуры различных эпох в развитии РФ за последние 20 лет.
В зале были замечены некоторые россияне, которые в данный момент живут в Латвии.
Например, журналист и медиаменеджер Андрей Васильев - многолетний главный редактор российского "Коммерсанта", бывший руководитель программы "Время", продюсер скандальных проектов "Гражданин Поэт" и "Господин хороший".
Благодаря тому, что диалог был живым и сопровождался яркими видео и фото, подача получилась оригинальной. Параллельно Максим Кац обращался с вопросами в зал, который, надо сказать, был заполнен практически полностью.
Зрители охотно участвовали в интерактиве, предложенном Максимом.
Конечно, нельзя было не отметить его остроумные комментарии, которые тут же подхватывались громкими аплодисментами.
В самом начале Кац упомянул, что его видео на YouTube выходят уже 4 года. За это время у канала уже появилось почти 2 миллиона подписчиков.
Он обратился к залу, чтобы понять, какого возраста аудитория собралась сегодня в Риге. Оказалось, что большая часть зрителей - это родившиеся при Ельцине или Путине.
Максим показывал фрагменты из передачи "Куклы" и новостных выпусков "нулевых", еще до того как Владимир Путин пришел к власти. Тогда казалось, что у России начинается новый путь - Советского Союза больше нет, демократия, гласность, экономический рост, развивается частный бизнес и т. п.
Максим Кац показал нарезку различных культурных и политических событий, из которых следовало, что Россия "нулевых" старалась выглядеть привлекательной и дружелюбной для других стран. Люди в РФ "стали жить так, как не жили до этого". Но постепенно, с его слов, экономика в стране достигла среднего уровня развития, а дальше развиваться было невозможно. Журналист попытался проанализировать, почему Путин повел страну по такому сценарию, как несменяемость власти, ресентиментализм по СССР, "скрепы" и война.
Финал своего выступления он сопроводил словами надежды на то, что власть обязательно сменится - "люди уйдут, и появится шанс". "Просто сделать так, чтобы Россия стала адекватно хорошим государством, в котором мы можем жить, и которым мы можем гордиться", - подытожил Кац.
Галерея: Максим Кац в Риге
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