Фото ⟩ "Люди уйдут, и появится шанс": Кац в Риге порассуждал о будущем РФ

Благодаря тому, что диалог был живым и сопровождался яркими видео и фото, подача получилась оригинальной. Параллельно Максим Кац обращался с вопросами в зал, который, надо сказать, был заполнен практически полностью.

Зрители охотно участвовали в интерактиве, предложенном Максимом.

Конечно, нельзя было не отметить его остроумные комментарии, которые тут же подхватывались громкими аплодисментами.

Максим Кац в Риге Фото: Justs Kravalis/ TVNET

В самом начале Кац упомянул, что его видео на YouTube выходят уже 4 года. За это время у канала уже появилось почти 2 миллиона подписчиков.

Он обратился к залу, чтобы понять, какого возраста аудитория собралась сегодня в Риге. Оказалось, что большая часть зрителей - это родившиеся при Ельцине или Путине.

Максим показывал фрагменты из передачи "Куклы" и новостных выпусков "нулевых", еще до того как Владимир Путин пришел к власти. Тогда казалось, что у России начинается новый путь - Советского Союза больше нет, демократия, гласность, экономический рост, развивается частный бизнес и т. п.

Максим Кац в Риге Фото: Justs Kravalis/TVNET

Максим Кац показал нарезку различных культурных и политических событий, из которых следовало, что Россия "нулевых" старалась выглядеть привлекательной и дружелюбной для других стран. Люди в РФ "стали жить так, как не жили до этого". Но постепенно, с его слов, экономика в стране достигла среднего уровня развития, а дальше развиваться было невозможно. Журналист попытался проанализировать, почему Путин повел страну по такому сценарию, как несменяемость власти, ресентиментализм по СССР, "скрепы" и война.

Финал своего выступления он сопроводил словами надежды на то, что власть обязательно сменится - "люди уйдут, и появится шанс". "Просто сделать так, чтобы Россия стала адекватно хорошим государством, в котором мы можем жить, и которым мы можем гордиться", - подытожил Кац.

Галерея: Максим Кац в Риге

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