"Новатэк": Пожар на терминале в порту Усть-Луги возник вследствие внешних причин

В Ленинградской области в ночь на воскресенье, 21 января, произошло возгорание на газовом терминале компании "Новатэк" в морском торговом порту Усть-Луги. В результате повреждено крупное газохранилище. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате случившегося никто не пострадал, проведена эвакуация персонала. Глава региона не уточнил причину пожара.
"Новатэк": Пожар - следствие внешнего воздействия
Технологический процесс на предприятии остановлен, возгорание, по предварительным данным, стало "следствием внешнего воздействия", сообщили в пресс-службе "Новатэк.
Telegram-канал Mash, ссылаясь на источник, сообщил, что перед пожаром прогремели два взрыва.
Между тем петербургское интернет-издание "Фонтанка", ссылаясь на свои источники, пишет, что химический терминал "Новатэк" подвергся атаке беспилотников. В публикации говорится, что два беспилотника были замечены на подлете к Санкт-Петербургу примерно в 1:00 мск. Уже перед городом они резко сменили курс и направились в сторону Кингисеппского района Ленобласти, где расположены терминалы порта Усть-Луга. Об атаке беспилотников сообщают также со ссылкой на жителей Усть-Луги другие Telegram-каналы.
Позже губернатор Александр Дрозденко сообщил, что возгорание на терминале локализовано. По его словам, уровень пожара понижен до второго.
The regional governor said a fire has broken out at a natural gas terminal in the Russian #BalticSea port of Ust-Luga. #Russia— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) January 21, 2024
The terminal, 110 kilometres (70 miles) west of St Petersburg near the Estonian border, is operated by Novatek, Russia's largest independent natural… pic.twitter.com/SOhfBcBnbR
"РБК-Украина": Спецоперация СБУ
Как сообщается на сайте украинского издания "РБК-Украина", ссылающегося на свои источники, пожар на терминале возник после того, как "по цели метко отработали беспилотники СБУ".
"Поражения были точными, начался... масштабный пожар, россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников", - говорится в публикации.
🔴RUSSIA🇷🇺| On Sunday on the Baltic Sea, a terminal of #Novatek, the largest Russian producer of liquefied natural gas, was on fire. The governor of Leningrad does not specify the cause. But the Russian media Fontanka indicates that 2 drones were earlier seen near St._Petersburg. pic.twitter.com/HhzrABZiId— Nanana365 (@nanana365media) January 21, 2024
Завод "Новатэк" в Усть-Луге
Завод "Новатэка" в Усть-Луге занимается переработкой стабильного газового конденсата, конечные продукты - нафта, керосин, дизельная фракция и мазут. Завод расположен в прибрежной зоне, рядом со специализированным терминалом, на котором продукция и сам газовый конденсат грузятся на суда и отправляются на экспорт. В момент взрыва у причалов находились три крупных танкера, прибывшие в Усть-Лугу из Бельгии, Омана и Ливии. Сообщений об их повреждении не поступало.
Как отмечает "Фонтанка", прилету беспилотников в Усть-Лугу, как и в случае атаки на Петербургский нефтяной терминал 18 января, предшествовало введение плана "Ковер" в аэропорту северной столицы России. Вылеты и посадки откладывались, а прибывающие самолеты кружили на подлете к городу.
Атака на петербургский терминал также обошлась без жертв и даже без разрушений. По заявлению Минобороны РФ, беспилотник был перехвачен на подлете. Он упал на территории терминала, но никаких повреждений инфраструктуре не нанес, хотя и был оснащен трехкилограммовым взрывным устройством.