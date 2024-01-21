"Новатэк": Пожар на терминале в порту Усть-Луги возник вследствие внешних причин

"РБК-Украина": Спецоперация СБУ

Как сообщается на сайте украинского издания "РБК-Украина", ссылающегося на свои источники, пожар на терминале возник после того, как "по цели метко отработали беспилотники СБУ".

"Поражения были точными, начался... масштабный пожар, россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников", - говорится в публикации.

🔴RUSSIA🇷🇺| On Sunday on the Baltic Sea, a terminal of #Novatek, the largest Russian producer of liquefied natural gas, was on fire. The governor of Leningrad does not specify the cause. But the Russian media Fontanka indicates that 2 drones were earlier seen near St._Petersburg. pic.twitter.com/HhzrABZiId — Nanana365 (@nanana365media) January 21, 2024

Завод "Новатэк" в Усть-Луге

Завод "Новатэка" в Усть-Луге занимается переработкой стабильного газового конденсата, конечные продукты - нафта, керосин, дизельная фракция и мазут. Завод расположен в прибрежной зоне, рядом со специализированным терминалом, на котором продукция и сам газовый конденсат грузятся на суда и отправляются на экспорт. В момент взрыва у причалов находились три крупных танкера, прибывшие в Усть-Лугу из Бельгии, Омана и Ливии. Сообщений об их повреждении не поступало.

Как отмечает "Фонтанка", прилету беспилотников в Усть-Лугу, как и в случае атаки на Петербургский нефтяной терминал 18 января, предшествовало введение плана "Ковер" в аэропорту северной столицы России. Вылеты и посадки откладывались, а прибывающие самолеты кружили на подлете к городу.

Атака на петербургский терминал также обошлась без жертв и даже без разрушений. По заявлению Минобороны РФ, беспилотник был перехвачен на подлете. Он упал на территории терминала, но никаких повреждений инфраструктуре не нанес, хотя и был оснащен трехкилограммовым взрывным устройством.