В течение трех лет планируется обеспечить сеть 5G в 70% населенных пунктов

Также Минсообщения планирует разработать к октябрю 2026 года упрощенные условия строительства инфраструктуры, необходимой для развития сетей электронной связи, особенно сети 5G.

Согласно планам Минсообщения, к 2026 году гигабитная связь, или высокопроизводительная сеть связи, будет доступна 96% латвийских домохозяйств.

Также будет продолжен мониторинг качества сетей 3G и 4G, чтобы обеспечить их соответствие самым высоким стандартам качества и равномерное покрытие на всей территории Латвии.

Целью Минсообщения в ближайшие годы является содействие дальнейшей дигитализации, особенно в таких областях, как инновации и наука, образование, здравоохранение, инклюзивное общество, рынок труда, региональное развитие и другие сферы, а также способствовать использованию цифровых технологий во всех регионах Латвии и населением, и предприятиями.

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