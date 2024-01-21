Два человека обвиняются в перевозке девяти миллионов контрабандных сигарет

Одно лицо обвиняется в незаконной перевозке сигарет в крупных объемах, в свою очередь второму обвиняемому грозит уголовная ответственность за организацию незаконной перевозки сигарет.

Согласно обвинению, обвиняемые договорились о незаконной перевозке табачных изделий без латвийской акцизной марки. Они получили морской контейнер с девятью миллионами сигарет American Legend без латвийских акцизных марок.

Сигаребы были замаскированы под коробки с изделями из керамики, что создавало впечатление легальности перевозимого груза и его соответствия сопроводительным документам.

Один из обвиняемых, осознавая, что в перевозимом им морском контейнере находятся табачные изделия, на грузовом автомобиле отправился в Бабитскую волость, где его и задержали сотрудники Госполиции.

Своими преступными действиями обвиняемые нанесли материальный ущерб государству на сумму не менее 780 435 евро, считает обвинение.

Дело передано на рассмотрение Рижскому районному суду.

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