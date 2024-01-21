Репортаж из Причудья ⟩ Хроника эстонского региона: туристические тропы вдоль опустевших деревень

На картине русско-советского реалиста Владимира Кузнецова «Божьи люди» (1917) изображена старообрядческая служба, где женщина читает у аналоя молитвы, а слева от нее стоит старец с лестовкой и подручником (подушечкой для поклонов). Фото: Wikimedia Commons

Раиса уезжала на пять лет на юг России и вернулась в родную деревню в 1997 году. В семьях старообрядцев действует правило: дом достается младшему ребенку, а вместе с ним и забота о престарелых родителях. Но и без этой традиции она бы вряд ли осталась. Выезжала туда по рекомендациям врачей - ребенку требовалась смена климата. "Но тут мы совсем другие. У нас здесь и сейчас пришлых с России зовут "русманами". А раньше про таких говорили - советские. Это значит - атеисты. Ведь советская власть дорого обошлась староверам", - напоминает Раиса. Репрессии только укрепили веру, хотя это и не повод для их прославления.

Дом, согреваемый дыханием

Pereselts - потому что "семья", она же "община". Здесь стараются поддерживать семейный дух, но из "воронейских клирошан", то есть из местных, которые могут петь на клиросе по правилам, осталось четыре человека. Сразу после обучения у Шамарина было 12. Но… и тогда уже все были пожилые. Важно, что Раиса и ее коллеги по обществу застали поколение людей, которые помнили порядок старинных староверских праздников и могли их отделить от той полуязыческой смеси, которая образовалась в "народном православии" в советские годы.