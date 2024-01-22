Зеленский: Не вижу потребности мобилизовать 500 тыс. человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит необходимости в мобилизации на войну 500 тысяч человек. Об этом он сказал в интервью телеканалу Channel 4 News, опубликованном в воскресенье, 21 января.

"Я пока не увидел достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать", - сказал Зеленский. Президент также подчеркнул, что вопрос мобилизации, по его мнению, это прежде всего "вопрос справедливости". "Потому что есть люди, которые с первого дня на войне. То, что они не жалуются, не значит, что не должно быть возможности людям их заменить, им отдохнуть", - объяснил глава государства.

"Они заслуживают справедливости, что их заменят другие. И если не хватает людей, натренированных, профессиональных, то надо людям военным дать инструмент в виде мобилизации, чтобы они могли мобилизовать часть общества, а затем подготовить - это очень важно", - продолжил Зеленский, назвав закон о мобилизации "умным и справедливым".