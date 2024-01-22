"Когда мы получили квартиру, то у нас попросту не было слов, и время от времени в голове мелькала мысль: "Во что я ввязался и был ли я в здравом уме?". Но все, что не убивает, делает нас сильнее. Не убила даже стоявшая в квартире вонь", - говорит Рейго, вспоминая о начавшейся полтора года назад эпопее с ремонтом.