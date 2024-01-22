Философия Рейго, благодаря которой двухкомнатная квартира времен Хрущева получила чудесное преображение, гласит, что дом должен быть местом, где можно забыть обо всех повседневных заботах, пишет Rus.Postimees.
"Когда мы получили квартиру, то у нас попросту не было слов, и время от времени в голове мелькала мысль: "Во что я ввязался и был ли я в здравом уме?". Но все, что не убивает, делает нас сильнее. Не убила даже стоявшая в квартире вонь", - говорит Рейго, вспоминая о начавшейся полтора года назад эпопее с ремонтом.