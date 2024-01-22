Гороскоп на неделю с 22 по 28 января: Венера выходит из тени - пора активно действовать!

Весы

Весы могут работать в поте лица. А могут выбрать отдых и релаксацию, но первый вариант будет немного предпочтительнее. Можно заняться покупками в конце недели. Продолжается идеальное время для шопинга. Можно вкладывать средства в развитие бизнеса, в работу, в обновление внешности. У одиноких Весов будет шанс расстаться с одиночеством. На этом поприще важно двигаться вперед смело, не дожидаясь удачного момента.

Скорпион

Скорпионы будут одними из самых удачливых работников недели. Если не будет возможности отдохнуть, то ничего страшного. Главное, чтобы работа и дела доставляли удовольствие. Проблемы могут приходить буквально из ниоткуда, но у Скорпионов будет шанс решить их максимально быстро. Что до общения с людьми, то окружающие могут начать чаще делать комплименты, проявлять знаки внимания.

Стрелец

Стрельцам будет очень везти. Это крайне продуктивное и яркое время. Можно трудиться в поте лица, а можно взять отпуск и сменить обстановку. Нужно слушать свое тело. Астрологи советуют Стрельцам не быть строгими к своим детям, младшим братьям или сестрам, второй половинке. Это будет прекрасное время для поиска любви и развития уже имеющихся отношений. Совместные развлечения - то, что "доктор прописал".

Козерог