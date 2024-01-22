Пн, 22.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Утром в понедельник отменен поезд по маршруту Саулкрасты - Рига

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Новый электропоезд в Латвии
Новый электропоезд в Латвии Фото: Evija Trifanova/LETA

AS Pasažieru vilciens в понедельник, 22 января, отменила поезд по маршруту Саулкрасты - Рига, а поезд на Елгавской линии опаздывает, говорится в публичной информации компании.

Компания сообщает, что поезд Саулкрасты (7:29) - Рига (8:29) отменен по техническим причинам.

При этом поезд Елгава (7:03) - Рига (7:48) опаздывает более чем на 20 минут.

Pasažieru vilciens была основана в 2001 году. Ранее компания была 100%-ной дочерним предприятием Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года была преобразована в государственное предприятие.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх