Утром в понедельник отменен поезд по маршруту Саулкрасты - Рига

Компания сообщает, что поезд Саулкрасты (7:29) - Рига (8:29) отменен по техническим причинам.

При этом поезд Елгава (7:03) - Рига (7:48) опаздывает более чем на 20 минут.

Pasažieru vilciens была основана в 2001 году. Ранее компания была 100%-ной дочерним предприятием Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года была преобразована в государственное предприятие.

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