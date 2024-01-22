Видео ⟩ Грузовые автомобили игнорируют знаки и едут в центр Риги. С понедельника штрафы строже

Дорожные знаки, запрещающие движение грузового транспорта в центре Риги, были размещены 18 января. Это означает, что ни один грузовик не должен двигаться в направлении центра Риги. Правда, наблюдения TV3 показывают, что это совсем не так. С понедельника, 22 января, полиция перестанет быть настолько дружелюбной.

В Риге много других улиц, где движение тяжелого авто запрещено или ограничено уже сейчас. Правда, запрещающие знаки игнорируются, поскольку вероятность быть пойманным и наказанным минимальна. И хотя эти улицы есть в столице, местные власти ранее были вынуждены признать свое бессилие.

Говоря об изменениях в целом, юрист и эксперт по вопросам дорожного движения Ивар Казакс выразил телепередаче мнение - решение о запрете грузового транспорта в центре города якобы запоздало, но соблюдение правил оно не отменяет. Штраф, правда, символический - 30 евро.

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