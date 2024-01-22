Самолет российской армии сбросил бомбу на дамбу под Белгородской областью

Самолет российской армии 21 января случайно сбросил бомбу на дамбу в поселке Ионовка, недалеко от Белгородской области, сообщает украинское издание "Униан".
"На территории дамбы была обнаружена бомба "ФАБ-250". По информации ASTRA, в результате сброса боеприпасов дамба была частично повреждена. Пострадавших нет", - пишет канал.
Действительно ли самолет российской армии собирался сбрасывать бомбу в соответствующее место, неизвестно.
Министерство обороны России не прокомментировало инцидент.
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