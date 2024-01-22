Видео ⟩ Растет число травм, полученных на скользких тротуарах

В это время никто не защищен - тротуары скользкие и с наступлением гололеда особенно опасны.

В больнице отметили, что ситуация остается неизменной уже годами - как только тротуары становятся скользкими, так образуются очереди пациентов.

Рост числа травм, полученных при падениях, приводит к большим очередям и большей загруженности персонала больницы.

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