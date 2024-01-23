"Хотим слышать правду". ЦРУ снова призывает россиян к сотрудничеству

Видео представляет собой монолог вымышленного 35-летнего россиянина, бывшего десантника, который ныне служит в ГРУ. Он говорит, что был воспитан отцом в традициях патриотизма и любви к Родине, но в какой-то момент прозрел и понял, что Россию разъедают коррупция и кумовство.
Дальше герой видеоролика говорит, что не предает Россию, а хочет ее спасти ради сына, чтобы он жил в стране, где смелость и труд будут оцениваться по достоинству. Поэтому он готов вступить в борьбу с внутренним врагом.
«Люди, которые вас окружают, возможно, не хотят слышать правду. Мы хотим», - гласят титры в конце видео и призывают связаться с ЦРУ по безопасному каналу в даркнете.
Эту кампанию ЦРУ ведет уже давно.
Прошлым летом в ходе своего визита в Великобританию директор ЦРУ Уильям Бернс заявил: «Недовольство войной будет и дальше разъедать российское руководство, несмотря на непрекращающуюся накачку общества государственной пропагандой и репрессии инакомыслящих. Это недовольство создает уникальную возможность для нас в ЦРУ, нашей основной разведывательной службе. Мы не позволим ей пропадать зря».
Как рассказал тогда Бернс, первое такое видео, опубликованное в телеграме, посмотрели 2,5 миллиона человек. Сколько из них связались с ЦРУ, широкой публике не известно.
Даже если какие-то россияне и решат откликнутся на призыв американской разведки, их может ждать неприятная неожиданность. В октябре прошлого года Кевин Макшиан, специалист в области кибербезопасности, воспользовался сбоем в официальном аккаунте ЦРУ в соцсети Х, чтобы перехватить канал, используемый для вербовки шпионов.
Он сумел перенаправить ссылку с телеграм-канала ЦРУ на свой собственный. Впрочем, скорее всего, ЦРУ уже приняло меры и подобные сбои больше не повторятся.
Официальный аккаунт ЦРУ в X насчитывает почти 3,5 миллиона подписчиков и используется в том числе и для поиска людей, готовых сотрудничать с американской разведкой.