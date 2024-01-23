"Хотим слышать правду". ЦРУ снова призывает россиян к сотрудничеству

Видео представляет собой монолог вымышленного 35-летнего россиянина, бывшего десантника, который ныне служит в ГРУ. Он говорит, что был воспитан отцом в традициях патриотизма и любви к Родине, но в какой-то момент прозрел и понял, что Россию разъедают коррупция и кумовство.

Дальше герой видеоролика говорит, что не предает Россию, а хочет ее спасти ради сына, чтобы он жил в стране, где смелость и труд будут оцениваться по достоинству. Поэтому он готов вступить в борьбу с внутренним врагом.

«Люди, которые вас окружают, возможно, не хотят слышать правду. Мы хотим», - гласят титры в конце видео и призывают связаться с ЦРУ по безопасному каналу в даркнете.

Эту кампанию ЦРУ ведет уже давно.