США и Великобритания нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

Военные США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли в понедельник, 22 января, новые удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене. Атаки с применением высокоточных снарядов стали ответом на нападения хуситов на торговые суда и военные корабли в Красном море, говорится в совместном заявлении, опубликованным министерством обороны Соединенного Королевства.

Под удар попали восемь целей, в том числе подземный склад, а также объекты, связанные с инфраструктурой для наблюдения за ракетами и воздушным пространством, говорится в документе. Шаги союзников призваны "подорвать и ослабить возможности, которые хуситы используют для угрозы глобальной торговле и жизням невинных моряков".

Между тем США отрицают утверждения хуситов об успешной атаке на грузовое судно Ocean Jazz в Аденском заливе. Военные "поддерживали постоянную связь" с судном "на протяжении его безопасного перехода" через залив, подчеркнула пресс-служба Пятого флота ВМС США.

Атаки хуситов на суда в Красном море

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы регулярно атакуют беспилотными летательными аппаратами и ракетами коммерческие суда в Красном море после нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Хуситы объявили, что вступили в конфликт на Ближнем Востоке на стороне ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на "беспрецедентные" нападения хуситов на иностранные морские суда в Красном море, поставившие под угрозу торговлю и свободу судоходства в регионе. С тех пор удары по позициям хуситов продолжались. Вашингтон вернул йеменских хуситов в список глобально действующих террористических организаций.