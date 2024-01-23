Борис Надеждин собрал необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения на выборах президента РФ

Независимый кандидат в президенты России Борис Надеждин собрал 100 тысяч подписей избирателей, для выдвижения его кандидатуры на выборах, пишет "Медуза".
По данным сайта Надеждина, его выдвижение поддержали уже 101 607 человек.
"Медуза" отмечает, что Надеждин идет на выборы от партии "Гражданская инициатива".
О своем выдвижении он объявил в конце 2023 года.
Напомним, ЦИК разрешил Надеждину собирать подписи 28 декабря. В итоге, за первые три недели его сторонникам удалось собрать 25 тысяч подписей. После того, как Надеждина поддержали известные оппозиционные политики, число подписей стало стремительно расти, у мест сбора возникли очереди. В итоге, на сбор оставшихся 75 тысяч подписей потребовалось пять дней.
По закону, чтобы оказаться в бюллетене в марте 2024 года, Надеждин до 25 января должен собрать 100 тыс. подписей российских избирателей — ЦИК должен получить их 31 января. Подать в избирательную комиссию можно не больше 2,5 тыс. от каждого субъекта. Как уточнили в штабе кандидата, среди подписей есть по 2500 необходимых подписей из 40 регионов России.
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