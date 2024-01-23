Как водитель Lexus оказался в глубокой траншее на улице Даугавгривас?

В 8 часов утра водитель Lexus осознал, что его автомобиль застрял в глубокой строительной яме. Автомобиль застрял между балок и висел над траншеей с водой. Водителю нужно было действовать быстро, чтобы выбраться из опасной ситуации. Проезжавший мимо мужчина, заметив удивительную картину, остановил свою машину и поспешил на помощь. Как оказалось, водитель Lexus каким-то образом уже успел выбраться.

По словам очевидца, водитель Lexus после аварии сказал, что машина начала скользить, и что он не был пьян.

Официально неподтвержденная информация свидетельствует, что водитель сам признал свою невнимательность на дороге. По словам местных жителей, он за рулем "тыкал" в телефон. Кроме того, от проезжей части дороги до ямы участок примерно в метров, которые водитель, вероятно, преодолел в полете. Полиция подтвердила, что водитель Lexus, проезжая мимо места проведения ремонтных работ, действительно жал педаль газа в пол.

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