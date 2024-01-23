Спрудс: план военного укрепления границы вскоре будет подан правительству

Детальный план военного укрепления и контрмобильных мер на восточной границе вскоре будет подан в Кабинет министров, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр обороны Андрис Спрудс.
По его словам, план предусматривает сооружение полосы препятствий и другие фортификационные сооружения, а также использование мин, являясь по сути комплексом мероприятий.
Спрудс отметил, что по плану состоятся дискуссии, так как затраты на его реализацию - немалые.
Как сообщалось, Национальные вооруженные силы в настоящее время работают над планом военного укрепления восточной границы, который предусматривает способы обеспечения обороны страны и задержки противника различными средствами.
Ранее министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашение о создании линии обороны для укрепления восточной границы стран Балтии и НАТО.
Для сдерживания и блокирования любой потенциальной военной агрессии страны-агрессора против стран Балтии план предусматривает различные контрмобильные меры на внешней границе НАТО и Евросоюза.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!