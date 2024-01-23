Фото ⟩ Гастрономический фестиваль в Сигулде собрал почти 6000 гурманов

20 января в Сигулдском замке Ливонского ордена прошел крупнейший сигулдский гастрономический фестиваль "Торжество зимних вкусов". Наслаждаясь прекрасным зимним днем, почти шесть тысяч посетителей собрались, чтобы отведать блюда, приготовленные на костре поварами региона Рига - Гауя.
В этом году восемь самых признанных ресторанов региона приняли участие в зимнем мероприятии: Entresol, Ferma, Kungu Rija, Mālpils muižas restorāns, Hotel Sigulda restorāns, Kokos, Mr. Biskvīts и Bīriņu pils restorāns.
Смотрите, как это было!
Галерея: Фестиваль в Сигулде
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