Даугавпилсское самоуправление решает, что делать со школами города

Критерию количества учащихся, установленному Министерством образования и науки (МОН), в Даугавпилсе не соответствуют две школы - 6-я основная школа имени Я. Райниса и 11-я основная школа, сообщил первый заместитель мэра Алексей Васильев. Такие школы государство не финансирует, а у самоуправления нет "миллионов в год", сказал он.

Элксниньш, в свою очередь, назвал реформу сети школ нацеленной на закрытие малых школ. Он отметил, что в 30-е годы ХХ века в регионах и приграничных районах Латвии было построено много школ, так как школа - это "центр, вокруг которого формируется развитие городов, волостей и общей инфраструктуры".

По мнению мэра Даугавпилса, в результате передачи финансирования школ самоуправлениям - при том, что механизм выравнивания финансов самоуправлений, по сути, является механизмом неравенства, - самоуправления становятся "заложниками".

Городская дума в настоящее время рассматривает возможные решения с учетом новых условий и "точно не пойдет" по пути закрытия школ, подчеркнул Элксниньш. В самоуправлении будет рассматриваться вопрос об объединении школ, чтобы сформировать систему в соответствии с требованиями государства.

Как сообщалось, в результате оптимизации школьной сети прежние ступени образования с 7-го по 12-й класс могут быть ликвидированы примерно в 100 школах, свидетельствуют расчеты МОН.

МОН ввело критерии создания эффективной школьной сети, главными показателями которой являются доступность образования в зависимости от его этапа, количество учащихся в классе в зависимости от плотности учащихся в самоуправлении и педагогические ресурсы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!