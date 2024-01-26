"Этому усилителю более полувека. Я привез его из Киева", - рассказывает саунд-продюсер, аранжировщик, композитор и джазовый пианист Эдгар Вилцанс, который в Латвии вместе со своей семьей не только нашел убежище, но и близкого душе человека. Этим человеком стала латвийская пианистка, певица и композитор Катрина Гупало.

Катрина Гупало и Эдгар Вилцанс пригласили TVNET+ к себе домой. Беседа проходила в уютной гостиной с ярко выкрашенными стенами, которые дополняли несколько необычных картин. Из мебели в комнате, конечно, было пианино, синее бархатное кресло, такой же диван в тон, маленький столик и деревянный антикварный комод, на котором расположились забавные картины в рамках и фигурка поросенка.

Эдгар сразу решил поставить на фоне джаз для настроения. Он похвастался своим любимым местом в комнате - уголком с усилителем, виниловым проигрывателем, телевизором и динамиками. "Этому усилителю более полувека. Я привез его из Киева. Остальное все куплено здесь. Я люблю качественный звук, поэтому было важно купить хорошие динамики", - отметил он.

Все это время вокруг наших ног игриво резвилась 7-месячная кошечка Дакота - героиня песни The Cat's Song, соревнующейся в национальном отборе на конкурс "Евровидение". Кроме трека Катрины, над которым работал Эдгар Вилцанс, в списке из 15 участников Supernova есть еще 3 композиции, к которым он приложил руку.

На протяжении всей беседы Катрина и Эдгар дополняли сказанное друг другом. Не спеша выбирая слова, не перебивая, а заканчивая предложения. "Постепенно мы стали так часто встречаться, что не было смысла уже расставаться": ни Эдгар, ни Катрина не скрывают, что их творческий союз, начавшийся в первые месяцы полномасштабной войны, развязанной Россией в Украине, плавно и гармонично перерос в романтические отношения...