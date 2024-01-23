Большой пожар в жилом доме в Кенгарагсе: погиб один человек

В ночь на среду, 24 января, в Риге в результате пожара погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В тушении пожара на улице Аглонас, где на пятом этаже жилого дома горела одна из квартир, а также крыша площадью 70 квадратных метров, были задействованы крупные ресурсы VUGD.
Из горящего дома были спасены 17 человек, 32 эвакуированы.
Как сообщалось, вечером во вторник, 23 января, в 21:55 в VUGD поступил вызов на улицу Аглонас в Риге, где образовалось сильное задымление в пятиэтажном жилом доме.
Прибывшие на место пожарные сразу же приступили к спасению людей с верхних этажей здания. На месте работали 30 пожарных с восемью автоцистернами и двумя автолестницами.
Пожар запечатлели пользователи соцсетей.
Kas šovakar deg Aglonas ielā? Ļoti daudz glābēju mašīnas sabraukušas… pic.twitter.com/ksAPBL5XuU— Krista Apenīte (@kaklasaite89) January 23, 2024
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