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Большой пожар в жилом доме в Кенгарагсе: погиб один человек

rus.tvnet.lv LETA
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Обновлено 24 января 2024, 08:24
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Кенгарагс
Кенгарагс Фото: Krista Apenīte/"X"

В ночь на среду, 24 января, в Риге в результате пожара погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В тушении пожара на улице Аглонас, где на пятом этаже жилого дома горела одна из квартир, а также крыша площадью 70 квадратных метров, были задействованы крупные ресурсы VUGD.

Из горящего дома были спасены 17 человек, 32 эвакуированы.

Как сообщалось, вечером во вторник, 23 января, в 21:55 в VUGD поступил вызов на улицу Аглонас в Риге, где образовалось сильное задымление в пятиэтажном жилом доме.

Прибывшие на место пожарные сразу же приступили к спасению людей с верхних этажей здания. На месте работали 30 пожарных с восемью автоцистернами и двумя автолестницами.

Пожар запечатлели пользователи соцсетей.

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