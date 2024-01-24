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Фото, видео ⟩ В Екабпилисе столкнулись два грузовика. Один водитель погиб, движение перекрыто

rus.tvnet.lv
Обновлено 24 января 2024, 09:43
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В Екабпилисе столкнулись два грузовика. Движение перекрыто
В Екабпилисе столкнулись два грузовика. Движение перекрыто Фото: Aculiecinieka foto

На трассе А6 в Екабпилсе (улица Ригас, 218) движение полностью заблокировано из-за столкновения двух грузовых автомобилей, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi в микроблоге X утром в среду, 24 января. Погиб один из водителей, сообщили TVNET в Госполиции.

Водителям рекомендуется объезжать место ДТП.

В Государственной полиции TVNET сообщили, что 24 января 2024 года незадолго до 05:00 была получена информация о том, что в Екабпилсе на улице Ригас произошло лобовое столкновение двух грузовиков.

Один из водителей транспортного средства - мужчина 1968 года рождения - погиб в ДТП. На месте происшествия движение перекрыто на расстоянии 100 метров. На месте продолжаются работы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: "Sadursme"

Видео: В Екабпилсе столкнулись два грузовика. Движение перекрыто

В результате ДТП во вторник пострадали девять человек

Во вторник в Латвии зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате аварий пострадали девять человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших были два пешехода.

За вождение в нетрезвом виде полиция задержала девять водителей, в том числе семь человек находились в состоянии сильного опьянения и понесут уголовное наказание.

За превышение скорости вчера был составлен 131 протокол, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 400 протоколов.

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