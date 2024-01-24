Фото, видео ⟩ В Екабпилисе столкнулись два грузовика. Один водитель погиб, движение перекрыто

Водителям рекомендуется объезжать место ДТП.

В Государственной полиции TVNET сообщили, что 24 января 2024 года незадолго до 05:00 была получена информация о том, что в Екабпилсе на улице Ригас произошло лобовое столкновение двух грузовиков.

Один из водителей транспортного средства - мужчина 1968 года рождения - погиб в ДТП. На месте происшествия движение перекрыто на расстоянии 100 метров. На месте продолжаются работы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: "Sadursme"

Видео: В Екабпилсе столкнулись два грузовика. Движение перекрыто

‼️⛔️Uz A6 Jēkabpilī ( Rīgas iela 218g) satiksme pilnībā bloķēta, 2 kravas a/m sadursme! Aicinām izmantot apbraucamos ceļus! pic.twitter.com/ccARAWTjxS — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) January 24, 2024

В результате ДТП во вторник пострадали девять человек

Во вторник в Латвии зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате аварий пострадали девять человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших были два пешехода.

За вождение в нетрезвом виде полиция задержала девять водителей, в том числе семь человек находились в состоянии сильного опьянения и понесут уголовное наказание.

За превышение скорости вчера был составлен 131 протокол, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 400 протоколов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!