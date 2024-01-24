Танки, самолеты и не только: НАТО проводит крупнейшие учения со времен конца холодной войны

Учения Steadfast Defender будут состоять из серии отдельных учений и охватят территорию от Северной Америки до восточного фланга НАТО вблизи российской границы. В них примут участие почти 90 тыс. военных.

Риекстиньш отметил, что цель учений состоит также в том, чтобы напомнить людям об истории НАТО как организации коллективной обороны, которая показывает, что альянс всегда был способен сдержать любого потенциального агрессора от действий, которые могли бы поставить под угрозу его территорию.

Сценарий крупнейших учений НАТО после окончания холодной войны предусматривает нападение России на территорию союзников, что приведет в действие статью 5-ю договора о НАТО, предусматривающую коллективную оборону.

Ранее эта статья была задействована лишь однажды, после терактов 11 сентября в США.

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