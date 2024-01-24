Нападение на страны Балтии: как шокирующая тема стала повседневной

Еще два-три года назад разговоры о нападении России на страны Балтии воспринимались как провокация. Ее цели могли быть разными - с одной стороны, запугивание со стороны Кремля, с другой - желание некоторых западных экспертов "поиграть", подняв неудобный вопрос. Теперь все изменилось: заявления о высокой вероятности нападения России на страны Балтии появляются практически каждую неделю и стали повседневной темой. Как на это реагировать?
Прежде всего, важно различать источник - это может быть дезинформация, теория заговора, политически мотивированные спекуляции, однако подобные заявления могут быть и серьезной аналитической или разведывательной информацией, к которой не следует относиться легкомысленно, пишет Latvijas Avīze.
Как возможная угроза для Латвии было воспринято сделанное в декабре заявление президента России Владимира Путина по поводу законодательных требований к проживающим в Латвии российским гражданам, которые Путин назвал "свинскими". "Я не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, а с ними будут там по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своих стран", - заявил он.
Позднее эти высказывания обсуждались и в Латвии, и был сделан осторожный вывод о том, что прямой военной угрозы в них нет. На это указывает и политолог Андис Кудорс: "По содержанию это, скорее, заявка на внутренние беспорядки, которых можно ожидать от местных русских. Но во время войны любые подобные заявления, разумеется, воспринимаются в контексте военной агрессии. Если бы мы не были в НАТО, такое "свинство", очень возможно, уже бы произошло, но на данный момент я не вижу у России возможностей для организации внутренних беспорядков в Латвии".
По оценкам американского Института изучения войны (ISW), Кремль в настоящее время создает "информационные условия", чтобы оправдать возможные агрессивные действия в будущем, однако это не означает, что они будут реализованы. "ISW не заметил никаких признаков того, что нападение России на страны Балтии является неизбежным или вероятным, но Путин, возможно, создает информационные условия для будущих агрессивных действий России за рубежом под предлогом защиты своих "соотечественников", - говорится в отчете института.
Различные угрозы и теории заговора, исходящие от России, не представляют собой ничего нового, но совсем иначе воспринимаются предупреждения союзников. Если раньше на Западе предположения о нападении России на страны Балтии рассматривались как провокация, то теперь - как реальная возможность.
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