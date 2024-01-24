Нападение на страны Балтии: как шокирующая тема стала повседневной

Прежде всего, важно различать источник - это может быть дезинформация, теория заговора, политически мотивированные спекуляции, однако подобные заявления могут быть и серьезной аналитической или разведывательной информацией, к которой не следует относиться легкомысленно, пишет Latvijas Avīze.

Как возможная угроза для Латвии было воспринято сделанное в декабре заявление президента России Владимира Путина по поводу законодательных требований к проживающим в Латвии российским гражданам, которые Путин назвал "свинскими". "Я не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, а с ними будут там по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своих стран", - заявил он.