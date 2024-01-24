Алина Флейшмане - отличный фармацевт, сильная личность и одна из достояний коллектива аптечной сети Apotheka. Алина - Фармацевт с большой буквы – не даром в этом году она входит в число претендентов на ежегодную премию в области медицины Латвийской ассоциации врачей в номинации "Фармацевт года 2023".
Фармацевт Алина Флейшмане: об аптечке, которую нужно взять с собой на необитаемый остров, и о 30 годах в профессии
Заведующая аптекой Apotheka № 41, сертифицированный фармацевт Алина Флейшмане работает по своей профессии уже 30 лет и считает это решение одним из лучших в жизни. Радуется, что все больше людей приходят в аптеку не только за лекарствами, чтобы лечить болезнь, но и за здоровьем - за витаминами, пищевыми добавками и советом.
"Каждому клиенту должна быть оказана такая фармацевтическая помощь, которая поднимает престиж профессии и позволяет понять, что фармацевт - это не только продавец лекарств, но и важный специалист в системе здравоохранения", - говорит фармацевт.
- Вернемся в прошлое, во времена, когда нужно было выбирать, чему учиться и какую профессию выбрать. Было ли у Вас несколько вариантов?
- Не было. Хотелось быть только фармацевтом. Когда я была маленькой и ходила за руку с мамой, мы часто навещали бывших коллег мамы в ближайшей аптеке, где мама раньше работала. У меня не было возражений – пока мама болтала с коллегами, у меня была возможность досконально изучить это интересное место. Это была аптека в стиле старой Латвии с характерной мебелью, старинными деревянными корзинами. С неподдельным интересом я старалась заглянуть в помещение аптеки, чтобы увидеть как можно больше – как организована работа, как что-то готовится на одном столе, потом складывается в корзину, потом переворачивается, пока другой сотрудник вынимает приготовленное, проверяет и выдает лекарство покупателю. Начав ходить в школу, не было двух мнений – хочу быть фармацевтом и работать в аптеке.
- Существенно ли отличался та картинка аптеки, которая сложилась в детстве, гуляя с мамой за руку, от той, которую Вы увидели, начав работать фармацевтом после учебы?
- Представление изменилось кардинально, но не в худшую сторону. Я начала работать в девяностые годы, когда ушла советская эпоха и началась совершенно новая жизнь, появились частные аптеки, новый стиль фармацевтической помощи и много-много новых лекарств, разных невиданных ранее средств гигиены в красочных упаковках. Все было так интересно! То представление об аптеке в детстве было больше связано с процессом изготовления лекарств, который в девяностые году отступил на второй план, когда на рынок поступило гораздо больше уже готовых лекарственных форм.
- Легко ли потребители принимают новые лекарства или люди все же консервативны?
Главное – набраться терпения, предоставить как можно больше информации, объяснить, дать время. Иногда информацию приходится повторять, но и клиенту нужно время, чтобы понять, что и в этих новых препаратах, которые мы предлагаем, действующее вещество будет то же самое, доза такая же и ожидаемый эффект будет таким же – возможно поменялся только производитель.
В основе успешного сотрудничества всегда лежит диалог, а главной задачей здравоохранения является помочь пациенту улучшить или восстановить здоровье.
Роль фармацевта в этом незаменима, чтобы, выдавая назначенное врачом лекарство, более подробно рассказать пациенту, как его правильно принимать, чтобы лекарство лучше действовало и помогало. Это и есть фармацевтическая помощь.
Тогда больной приходит в аптеку еще раз и говорит: "Спасибо, фармацевт, за совет…".
Получить такой отзыв – величайшее удовольствие для любого фармацевта.
- Какова, по Вашему мнению, роль фармацевта сегодня в современной системе здравоохранения?
- Роль фармацевта велика и существенна, ошибочно думать, что фармацевт – это всего лишь продавец лекарств и пищевых добавок. Здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что только человек, хотя бы раз получивший адекватную, качественную фармацевтическую помощь, будет знать, как ее оценить и сможет понять, что
фармацевт – это важнейший, после врача, этап в здравоохранении, тот, кто помогает еще глубже проникнуть в правильный процесс лечения.
Человеку необходимо услышать информацию о том, насколько важно правильно принимать лекарство, чтобы действующее вещество лучше усваивалось организмом, чтобы несколько одновременно принимаемых лекарств не препятствовали действию друг друга, чтобы, в итоге, удалось достигнуть цели и вылечиться.
- С какими чертами характера невозможно работать по этой профессии?
- Прежде всего – нетерпимость к ближним и окружающим.
Фармацевт должен быть человеком, которому нравиться выслушивать людей, иначе коммуникация будет невозможной. Поверхностность в этой работе тоже очень мешает.
Работа фармацевта – ответственная, требует четкого выполнения обязанностей – если вы хаотичны и неряшливы по натуре, аптека будет неподходящим местом для работы. Мне бы хотелось видеть в аптеке более педантичных людей, которые любят выполнять каждую свою обязанность от А до Я.
- Консультируя клиентов аптеки, как вы оцениваете их медицинскую грамотность? Насколько люди осведомлены о своем здоровье, о правильном приеме лекарств?
- Люди, определенно, намного больше осведомлены о своем здоровье, занимаются профилактикой, задаются вопросом, что еще можно сделать для поддержания своего здоровья, как правильно питаться, как заниматься спортом, читают новости. Это меня очень радует, потому что не следует идти в аптеку только за лекарством для лечения болезни - сюда можно идти и за здоровьем, за витаминами, минералами и прочим, что помогает профилактически заботиться о здоровье – стать организму более здоровым и выносливым.
Однако, когда фармацевт дает клиенту совет и говорит "нужно сделать так…", то определенно следует добавить "если вы этого не сделаете, то…" – чтобы человек знал последствия своего действия или бездействия. Необходимо объяснить, что необходимо сделать для достижения желаемого результата в плане выздоровления или лечения.
- Если бы у вас, как у фармацевта, была возможность повлиять хотя бы на некоторые нравы и привычки образа жизни в обществе…
Тогда мне бы больше всего хотелось, чтобы люди больше уважали друг друга. Терпимость и уважение во взаимном общении куда-то исчезли. Говоря об образе жизни, уже упоминала, что, на мой взгляд, тенденции – позитивные и многообещающие. Хотелось бы, чтобы молодежь не пыталась так упорно заменить никотин другими, по их мнению, альтернативными веществами и средствами, но далеко не лучшими.
- Где Вы сами находите радость и вдохновение помимо работы?
Мне очень нравится вышивать картины крестиком. Процесс трудоемкий, но он меня уравновешивает, дает удовлетворение от проделанной работы и видимый результат.
Для такого хобби нужно именно то, что нужно хорошему фармацевту – педантичность.
Не слышала, чтобы еще кто-то из моих коллег вышивал крестиком (с улыбкой), хотя многие из них – профессионалы, отличные фармацевты и к тому же педантично относятся к своим рабочим обязанностям. Естественно, мне нравятся прогулки на природе, на свежем воздухе. Мы с мужем часто отправляемся погулять по берегу моря.
- Представьте, что вам пришлось уехать куда-то жить, зная, что вы там будете единственным фармацевтом – что бы вы обязательно взяли с собой в сумку из аптеки?
- Прежде всего, обезболивающие. Антисептики, необходимые для дезинфекции, чтобы избежать развития в организме очага воспаления и других проблем. Еще перевязочные материалы, чтобы избежать инфекции. Эти вещи должны быть в Вашей сумке не только при поездке на необитаемый остров, но и в аптечке в каждом доме, чтобы, когда Вам понадобится оказать первую помощь, все необходимое было под рукой.
Конечно, при вас всегда должна быть уверенность и внутренний покой, чтобы убедить другого человека, что все будет хорошо.
Фармацевт, как и врач, должен излучать спокойствие и создавать уверенность в том, что мы справимся с любой проблемой. Это очень важно.
Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.
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