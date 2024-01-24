Фармацевт Алина Флейшмане: об аптечке, которую нужно взять с собой на необитаемый остров, и о 30 годах в профессии

Заведующая аптекой Apotheka № 41, сертифицированный фармацевт Алина Флейшмане работает по своей профессии уже 30 лет и считает это решение одним из лучших в жизни. Радуется, что все больше людей приходят в аптеку не только за лекарствами, чтобы лечить болезнь, но и за здоровьем - за витаминами, пищевыми добавками и советом.

- Не было. Хотелось быть только фармацевтом. Когда я была маленькой и ходила за руку с мамой, мы часто навещали бывших коллег мамы в ближайшей аптеке, где мама раньше работала. У меня не было возражений – пока мама болтала с коллегами, у меня была возможность досконально изучить это интересное место. Это была аптека в стиле старой Латвии с характерной мебелью, старинными деревянными корзинами. С неподдельным интересом я старалась заглянуть в помещение аптеки, чтобы увидеть как можно больше – как организована работа, как что-то готовится на одном столе, потом складывается в корзину, потом переворачивается, пока другой сотрудник вынимает приготовленное, проверяет и выдает лекарство покупателю. Начав ходить в школу, не было двух мнений – хочу быть фармацевтом и работать в аптеке.