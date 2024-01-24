В ресторанах Lido появились роботы: они помогают обслуживать клиентов

Робот в Lido Фото: Publicitātes foto

Роботы - устройства среднего размера со встроенными полками для подносов. Благодаря автономному движению, настройкам навигации и умению избегать препятствий роботы перемещаются по залу, призывая разместить подносы с грязной посудой на своих полках. Настройки позволяют распознавать различные ситуации и действия, в результате чего робот будет реагировать на голосовое управление, обеспечивая интерактивную коммуникацию с клиентами. Возможно, в будущем число устройств будет увеличено, так как в их функции входит и доставка блюд, приветствие, голосовое управление и совместная работа нескольких роботов.

Робот в Lido Фото: Publicitātes foto

"Мы находимся в постоянных поисках, как удивить наших клиентов и улучшить качество обслуживания. Эти роботы - прекрасный инструмент, как сделать опыт клиента во время посещения ресторана еще более приятным, в то же время снизив физическую нагрузку персонала, так как ношение подносов с посудой требует значительных усилий. Теперь их можно разместить на роботах, что ускорит обслуживание и облегчит труд работников. Мы рады, что роботизированные помощники сделают наши рестораны еще более современными и интересными для посетителей", - рассказала председатель правления Lido Рита Аузиня.

Фото: Publicitātes foto

На введение этой технологии потребовался почти год. Сейчас роботы помогают с обслуживанием клиентов в ресторанах Lido в торговых центрах Akropole Alfa и Spice. Со временем введение подобной технологии предусмотрено во всей сети ресторанов Lido.

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