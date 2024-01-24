Скончался писатель и сценарист Марис Путниньш

"Сегодня печальный день. Мой отец - прекрасный, талантливый, полный юмора Марис Путниньш - ушел. Его больше нет. Это так странно и болезненно. Для меня и всей семьи, а для него... У него, я надеюсь, получится попасть туда, куда он хотел отправиться, когда эти двери закроются за ним. Я люблю тебя, папа", - написала в Facebook его дочь Кате Штерна.