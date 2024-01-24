Скончался писатель и сценарист Марис Путниньш

Скончался писатель, художник, сценарист и продюсер Марис Путниньш. Печальной новостью поделилась его дочь.
"Сегодня печальный день. Мой отец - прекрасный, талантливый, полный юмора Марис Путниньш - ушел. Его больше нет. Это так странно и болезненно. Для меня и всей семьи, а для него... У него, я надеюсь, получится попасть туда, куда он хотел отправиться, когда эти двери закроются за ним. Я люблю тебя, папа", - написала в Facebook его дочь Кате Штерна.
Марис Путниньш был писателем, художником, сценаристом и продюсером. Автор шести приключенческих романов серии Mežonīgie pīrāgi. Автор пьес, которые были поставлены в театре "Кабата", Латвийском кукольном театре и Рижском доме Латышского общества. Работал в Лиепайском театре, на студии кукольных фильмов Animācijas brigāde. Сценарист, художник, музыкальный композитор и продюсер нескольких анимационных и живых фильмов, в том числе Avārijas brigāde, Munks un Lemijs и др. Режиссер двух спектаклей Лиепайского театра - Ei, jūs tur! (1977) и Zemes valsība (1981). Вместе с Янисом Циммерманисом снял художественный фильм Džimlai rūdi rallallā (2014).
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