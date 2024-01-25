Великобритания нашла для Германии решение по ракетам TAURUS

Правительство в Лондоне предложило Германии выход из зашедших в тупик дебатов о поставках Украине крылатых ракет TAURUS: ФРГ экспортирует TAURUS в Великобританию, а та в ответ поставит Киеву крылатые ракеты Storm Shadow, сообщила в среду, 24 января, газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатов и правительственные источники.

По словам собеседников издания, это предложение было выдвинуто еще несколько недель назад. Ведомство федерального канцлера отказалось комментировать информацию Handelsblatt.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) отвергает поставки ракет TAURUS Киеву, хотя целый ряд политиков из правящей в Германии коалиции призывают его сделать это. На прошлой неделе фракции Христианско-демократического союза (ХДС) не удалось провести через бундестаг резолюцию с призывом передать TAURUS Украине.

Storm Shadow и TAURUS - не одно и то же

"Если это поможет Украине, то тогда это, безусловно, опция в рамках международного сотрудничества", - прокомментировал в беседе с Handelsblatt британское предложение эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам обороны Андреас Шварц (Andreas Schwarz).

В то же время председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) прохладно отнеслась к инициативе Лондона.

"В этом случае бундесвер лишится ракет TAURUS, и у Украины их тоже не будет. Storm Shadow - не равноценная замена TAURUS", - заявила она.