Позывной "Барс": что известно о новом главкоме ВСУ Сырском

Говоря в июле 2023-го в интервью BBC о том, почему ВСУ не удалось повторить блестящих успехов предыдущих наступлений, Сырский признал трудности, пояснив, что "местность насыщена инженерными заграждениями, многие подразделения вообще весь прошлый год там вели оборонительные бои. Фактически вся эта большая территория подготовлена в инженерном плане, много опорных пунктов. Поэтому все продвижения действительно идут не так быстро, как бы нам хотелось".

Ставка на оборону?

Военные обозреватели, комментируя назначение Сырского, отмечают, что в целом у него лучше, нежели у его предшественника на должности, складывались, отношения по линии "Генштаб - политическое руководство". В то же время некоторые эксперты полагают, что в этом назначении резон скорее политический, чем военный.

Так, британский военный аналитик Майкл Кларк в эфире Times Radio предположил, что смена руководства Генштаба "не окажет большого влияния на сам ход войны, ведь Сырский командовал Сухопутными войсками. Потому здесь обеспечивается преемственность - именно Сырский руководил наступлением на Харьковщине и Херсонщине", - напомнил Кларк, добавив, что смена генералов во время войны - не редкость по разным причинам. "Учитывая текущую ситуацию в Украине с военной точки зрения и высокую вероятность потери Авдеевки, замена одного генерала на другого объясняется тем, что таким образом можно поспособствовать изменению тактики", - отметил он.

Изменений в тактике ВСУ под новым руководством не исключает и военный эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге (Nico Lange). В эфире ZDF Ланге предположил, что под руководством Александра Сырского ставка в этом году будет сделана на устойчивую оборону. "Полагаю, что Сырский является человеком, очень хорошо знающим российские вооруженные силы, и я так понимаю, что в ситуации, в которой сейчас находится Украина на востоке, важно иметь того, кто разбирается в обороне", - сказал Ланге, добавив, что на данном этапе ВСУ не в состоянии проводить сложные наступательные операции, они должны обороняться в условиях ограниченных ресурсов. А у Сырского большой боевой опыт на востоке. "Это может быть одной из причин, почему он стал сейчас главнокомандующим", - заключает эксперт.