Кариньш: войска стран НАТО уже находятся в Латвии

Кришьянис Кариньш также заявил, что поддержка, которую Латвия оказывает Украине в течение последних почти двух лет, является примером для всего западного мира.

Он подчеркнул, что война вернулась в Европу. Прошел год и 11 месяцев с тех пор, как Россия неспровоцированно и жестоко напала на Украину с целью уничтожить ее как государство.

По мнению Кариньша, это империалистическая война, более широкая цель которой - изменить международный порядок, основанный на власти закона, и заменить его грубой силой.

Министр отметил, что в настоящее время Россия с помощью своей пропаганды всячески пытается донести до Латвии и остального западного мира, что мы разделены, бессильны, война России продолжается, она победит и сопротивляться бессмысленно.

"Это ложь, бред и бессмыслица. Мы не разделены и не бессильны, как нам пытаются внушить. Латвия выступает вместе со своими западными союзниками. В наших силах помочь Украине победить в этой войне, и Украина может победить. Ей нужна наша безраздельная поддержка. Возможно будет и сдерживать Россию после войны, чтобы она больше никогда не нападала на другие страны Европы", - сказал Кариньш.

Он добавил, что большая война в Европе не является неизбежной и в наших силах остановить ее, укрепляя нашу безопасность вместе с западными союзниками. Кариньш призвал людей не слушать российскую пропаганду, быть смелыми и уверенными в себе.

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