Кариньш: войска стран НАТО уже находятся в Латвии

Силы НАТО не являются теоретическими на бумаге - войска стран-участниц уже находятся в Латвии, и их численность в нашей стране растет, заявил сегодня, 25 января, министр иностранных дел Кришьянис Кариньш на ежегодных внешнеполитических дебатах в Сейме.
По словам Кариньша, под руководством Канады около десяти союзников по НАТО показали, что они способны работать как единая боевая сила.
В то же время и Дания, и главный геополитический партнер Латвии - США - направили в Латвию свои войска. Американские войска постоянно дислоцируются в Латвии, сказал министр иностранных дел.
Канадские силы также постепенно увеличиваются с уровня батальона до уровня бригады, и можно видеть, что в Латвию уже прибывают танки и артиллерия, а также увеличивается количество канадских военных, отметил Кариньш.
На Вильнюсском саммите в 2023 году были приняты новые планы обороны, которые определяют, как мы придем на помощь другим странам-членам НАТО в случае необходимости, а также как будут размещены силы и как будет оказываться поддержка Латвии, если она нам понадобится.
Кариньш подчеркнул, что и мы сами инвестируем в безопасность. Согласно договорам у нас будет собственная противовоздушная оборона и дополнительная артиллерия. Мы также инвестируем в нашу инфраструктуру - в крупнейшую в Балтии военную базу в Адажи и в полигон в Селии.
Кришьянис Кариньш также заявил, что поддержка, которую Латвия оказывает Украине в течение последних почти двух лет, является примером для всего западного мира.
Он подчеркнул, что война вернулась в Европу. Прошел год и 11 месяцев с тех пор, как Россия неспровоцированно и жестоко напала на Украину с целью уничтожить ее как государство.
По мнению Кариньша, это империалистическая война, более широкая цель которой - изменить международный порядок, основанный на власти закона, и заменить его грубой силой.
Министр отметил, что в настоящее время Россия с помощью своей пропаганды всячески пытается донести до Латвии и остального западного мира, что мы разделены, бессильны, война России продолжается, она победит и сопротивляться бессмысленно.
"Это ложь, бред и бессмыслица. Мы не разделены и не бессильны, как нам пытаются внушить. Латвия выступает вместе со своими западными союзниками. В наших силах помочь Украине победить в этой войне, и Украина может победить. Ей нужна наша безраздельная поддержка. Возможно будет и сдерживать Россию после войны, чтобы она больше никогда не нападала на другие страны Европы", - сказал Кариньш.
Он добавил, что большая война в Европе не является неизбежной и в наших силах остановить ее, укрепляя нашу безопасность вместе с западными союзниками. Кариньш призвал людей не слушать российскую пропаганду, быть смелыми и уверенными в себе.
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