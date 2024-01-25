Мошенники выдают себя за Раймонда Паулса

Иностранные мошенники, выдавая себя за Раймонда Паулса, пытаются выманить деньги у граждан Латвии. Они предлагают за 1500 евро купить VIP-билеты на концерт с возможностью встретиться с самим Маэстро. Государственная полиция сообщает, что в прошлом году мошенники украли у граждан Латвии более 8,5 миллиона евро, поэтому не исключено, что кто-то попался на эту удочку.
О мошенничестве с использованием имени и известности Раймонда Паулса, передаче Bez Tabu сообщила жительница Латгале Инита Сабанска. Она - художница, которая рекламирует свои работы в Facebook. На этой платформе ей и написал некто, выдающий себя за Маэстро.
Незнакомец под маской Паулса попытался завоевать ее доверие и предложил купить VIP-билеты на концерт за 1500 евро. В цену также входила возможность встретиться с ним же - "Раймондом Паулсом". Не только подозрительное предложение, но и неубедительно неправильное письмо на латышском наводили на мысль, что писатель - иностранный самозванец.
Больше - в сюжете программы Bez Tabu (на латышском языке):
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