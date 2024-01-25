Мошенники выдают себя за Раймонда Паулса

Иностранные мошенники, выдавая себя за Раймонда Паулса, пытаются выманить деньги у граждан Латвии. Они предлагают за 1500 евро купить VIP-билеты на концерт с возможностью встретиться с самим Маэстро. Государственная полиция сообщает, что в прошлом году мошенники украли у граждан Латвии более 8,5 миллиона евро, поэтому не исключено, что кто-то попался на эту удочку.