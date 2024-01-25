VDD оценит информацию о связях потенциального инвестора Андрейсалы в Беларуси и Чечне

Как сообщалось, председатель Рижской думы Вилнис Кирсис и руководитель компании по развитию недвижимости Eagle Hills из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммад Али Алаббар подписали 10 января меморандум о сотрудничестве по развитию района Андрейсала. В течение 15 лет в развитие Андрейсалы планируется инвестировать более 3 млрд евро.

В стратегии устойчивого планирования развития Риги Андрейсала определена как стратегическая важная для развития города территория, уникальное местоположение и ценность которой признаны и инвестором из ОАЭ, который считает ее одной из наиболее перспективных с точки зрения развития в Северной Европе.

Как сообщил Юрис Петерсонс, директор по коммуникации и проектам SIA Riga Port City, связанного с семьями экс-политика Андриса Шкеле и депутата Сейма Айнара Шлесерса, компания привлекла стратегического инвестора Eagle Hills для развития территории Андрейсалы в течение следующих десятилетий. Конкретная юридическая форма партнерства еще дорабатывается.

В настоящее время уже проектируются первые объекты, ведется работа по планированию сети улиц и инфраструктуры, строительство которых должно начаться в этом году.

Рижское самоуправление вместе с инвестором на этой территории будет разрабатывать такие направления, как мобильность и транспортные решения, доступность публичного пространства и берега Даугавы, расширение жилищного фонда, развитие бизнеса.