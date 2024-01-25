Фото, Видео ⟩ В Иманте BMW повредил несколько авто, стоявших на обочине улицы

В среду, 24 января, в Иманте неосторожный водитель BMW повредил автомобили, припаркованные на обочине. Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы узнать больше информации об этом происшествии.
Галерея: Авария в Иманте
В полиции заявили, что вчера, 24 января, в Риге на проспекте Курземес водитель BMW во время обгона въехал в несколько припаркованных автомобилей, повредив их.
В Госполиции по данному инциденту возбудили дело об административном правонарушении и выясняют все обстоятельства происшествия.
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