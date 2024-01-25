"Все могло закончиться ужасной болью..." Раймонд Паулс об уходе из жизни жены

Ведущий программы и режиссер Дж. Дж. Гиллинджер спросил у маэстро, был ли тот готов к худшему в связи с тем, что Лана серьезно болела, на что Паулс ответил: "Ну, что поделаешь? С одной стороны, ей повезло в том смысле, что она ушла, потому что все могло закончиться ужасной болью. Это ужасно. Все повернулось так, как повернулось. (...) А вечером мне нужно было играть...".

На вопрос, как это можно сделать, популярный композитор ответил: "Оказалось, что возможно".

Как сообщалось, 4 августа стало известно, что скончалась супруга Раймонда Паулса Лана.

В тот же вечер в пятницу, 4 августа, в концертном зале "Дзинтари" состоялся концерт Маэстро Раймонда Паулса и камерного оркестра Sinfonietta Rīga под названием Dziesmas bez vārdiem ("Песни без слов").

Композитор и его супруга 31 августа должны были отметить 61-ю годовщину свадьбы.

В программе маэстро признал, что старается продолжать нормальную жизнь. "Мне нравится, что в доме порядок. Но, честно говоря, это грустно. Меня спасает то, что я каждый вечер выхожу к публике".

На вопрос, останется ли он холостяком, маэстро отвечает: "Искать новые варианты в своей жизни - категорически не буду. В мои годы я уже никому не нужен. Мне не нужна подруга, это не для меня..."

"Еще одно опасное дело - все скажут, что она пошла к нему только из-за наследства. Наследство у меня есть, пока не достанется внукам", - смеется Паулс.

Больше - здесь.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!