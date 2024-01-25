Бришкенс ожидает ужесточения штрафов для Škoda Vagonka

Министр также ожидает проактивных действий и быстрых результатов для разрешения нынешнего кризиса в сфере пассажирских железнодорожных перевозок.

Pasažieru vilciens, Автотранспортная дирекция, Latvijas dzelzceļš, Государственная железнодорожная техническая инспекция и Министерство сообщения будут совместно работать над тем, чтобы устранить последствия неполадок с электричками Škoda Vagonka, сообщили в министерстве.

Как сообщалось, 12 января Škoda Vagonka была оштрафована на 95 000 евро за то, что не устранила дефекты новых электропоездов вовремя в течение гарантийного срока, и сумма штрафа увеличивается с каждым днем, когда Škoda Vagonka пропускает оговоренный в договоре срок устранения дефектов.

Дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока на электропоезда, должны быть устранены поставщиком Škoda Vagonka в установленные сроки с момента уведомления, в том числе дефекты уровня А, при которых поезд не едет, - в течение 24 часов, а менее серьезные дефекты уровня "В" - в течение 72 часов.

Бришкенс также распорядился провести полномасштабный внешний аудит процесса закупки новых электропоездов.

Также в четверг, 25 января, быть назначен временный совет Pasažieru vilciens, сообщила в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" и.о. госсекретаря Министерства сообщения Лигита Ауструпе.

В связи с решением действующего совета Pasažieru vilciens подать в отставку из-за кризиса, связанного с новыми электропоездами, компания назначит временный совет и в ближайшее время объявит конкурс на должности членов совета.

В то же время Ауструпе подчеркнула, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит не только на совете Pasažieru vilciens.

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