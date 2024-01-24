Совет Pasažieru vilciens принял решение уйти в отставку из-за проблем с новыми поездами

Из-за кризиса в пассажирских перевозках, вызванного новыми электропоездами Škoda Vagonka, решил уйти в отставку совет AS Pasažieru vilciens (PV), который при этом указал на плохую инфраструктуру, находящуюся в ведении AS Latvijas dzelzceļš (LDz), сообщила руководитель отдела коммуникации и маркетинга PV Сигита Шведе со ссылкой на председателя совета PV Сандиса Штейнса.
По словам Штейнса, ответственность за кризис, вызванный новыми электропоездами, выходит за пределы полномочий совета PV. В заявлении об отставке совета Штейнс указывает на то, что на протяжении длительного времени без внимания оставалась железнодорожная инфраструктура - электросети, рельсовые пути и перроны, не приспособленные для использования новых электропоездов, а также отмечает недействующую систему оповещения пассажиров на станциях и перронах.
Только за первые три недели января у новых электропоездов выявлены 26 дефектов уровня А, из-за которых дальнейшая эксплуатация поездов недопустима, однако перед выпуском электропоездов на рынок их соответствие требованиям подтвердил сертифицирующий орган, подчеркивает Штейнс.
"Даже после повторных запросов не было выделено финансирование на обновление подвижного состава, поэтому в условиях кризиса становится невозможным заменить дефектные поезда для обеспечения выполнения функций пассажирских перевозок в установленном объеме. Значительная часть - почти половина - подвижного состава по-прежнему почти 50-летней давности", - отметил уходящий с поста председателя совета PV Штейнс.
В совет PV входят Штейнс, Инта Лиепа и Имант Паэглитис. Штейнс занимает пост председателя совета с 30 декабря 2016 года, тогда же в должности была утверждена Лиепа, а Паэглитис начал работать в совете 25 апреля прошлого года.
Совет объявил о своей отставке на основании части 8 статьи 296 Коммерческого закона. В упомянутой статье говорится, что член совета может в любое время покинуть должность, сообщив об этом общественности. Если член совета покидает должность или отзывается с должности до истечения срока полномочий совета, проводятся новые выборы членов совета, на которых переизбирается весь состав совета.
Как сообщалось, министр сообщения Каспар Бришкенс поручил организовать полный внешний аудит, чтобы оценить процесс закупок новых пассажирских электропоездов.
Министр хочет, чтобы была проведена оценка процесса подготовки технической спецификации, приемки поездов, начала эксплуатации и ответственности вовлеченных лиц.
Также сообщалось, что в конце прошлого года AS Pasažieru vilciens начало пассажирские перевозки новыми электропоездами Škoda Vagonka. До этого поезда длительное время тестировались и проходили испытания на железной дороге в Латвии. Несмотря на это, в эксплуатации новых поездов регулярно возникают различные неполадки, вызывающие существенные проблемы с обеспечением рейсов.
Общая стоимость всего проекта предусмотрена в размере 257,889 млн евро.
Оборот PV за девять месяцев 2023 года составил 44,256 млн евро, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее, а прибыль компании снизилась на 21% - до 458 074 евро.
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