Совет Pasažieru vilciens принял решение уйти в отставку из-за проблем с новыми поездами

По словам Штейнса, ответственность за кризис, вызванный новыми электропоездами, выходит за пределы полномочий совета PV. В заявлении об отставке совета Штейнс указывает на то, что на протяжении длительного времени без внимания оставалась железнодорожная инфраструктура - электросети, рельсовые пути и перроны, не приспособленные для использования новых электропоездов, а также отмечает недействующую систему оповещения пассажиров на станциях и перронах.

Только за первые три недели января у новых электропоездов выявлены 26 дефектов уровня А, из-за которых дальнейшая эксплуатация поездов недопустима, однако перед выпуском электропоездов на рынок их соответствие требованиям подтвердил сертифицирующий орган, подчеркивает Штейнс.

"Даже после повторных запросов не было выделено финансирование на обновление подвижного состава, поэтому в условиях кризиса становится невозможным заменить дефектные поезда для обеспечения выполнения функций пассажирских перевозок в установленном объеме. Значительная часть - почти половина - подвижного состава по-прежнему почти 50-летней давности", - отметил уходящий с поста председателя совета PV Штейнс.