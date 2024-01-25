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"Как мы можем чувствовать себя в безопасности?": агрессивный пациент напал на мужчину в больнице "Гайльэзерс"

rus.tvnet.lv
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Больница Gaiļezers
Больница Gaiļezers Фото: Edijs Pālens/LETA

Пользователь социальной сети X выразила возмущение недавними событиями в больнице "Гайльэзерс". Элина Фелдберга сообщила, что на ее отца, инвалида I группы, ночью напал один из пациентов палаты, который до этого вел себя агрессивно по отношению к персоналу больницы.

По словам дочери потерпевшего, инцидент произошел в ночь на 22 января, примерно через час-два после полуночи. Мужчина проснулся якобы от ударов по голове.

"К сожалению, в палате находились только нападавший и мой отец", - написала Элина. Нападавший долгое время употреблял алкоголь и ранее проявлял агрессию по отношению к персоналу, поэтому его привязали к кровати, но он самостоятельно избавился от пут.

Особую тревогу ситуации придает тот факт, что отца Элины доставили в больницу на лучевую терапию после операции на головном мозге.

Мужчина перенес уже третью операцию, из-за чего с трудом понимал, что происходит вокруг.

К сожалению, агрессивно настроенный больной нанес удары прямо по прооперированной стороне головы, тем самым подвергнув пострадавшего серьезной опасности.

"После нападения пациент сбежал из больницы. Персонал узнал об инциденте только утром", - говорит Элина.

Дочь пострадавшего возмущена случившимся и переживает за безопасность отца.

"Если семья не может все время находиться рядом в больнице, как мы можем чувствовать себя в безопасности?" - вопрошает она.

Портал связался с представителями стационара больницы "Гайльэзерс", чтобы узнать больше об обстоятельствах происшествия.

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