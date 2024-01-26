Жители поврежденного три года назад во время взрыва в Агенскалнсе дома судятся с Рижской думой

Дом в Агенскалнсе, поврежденный три года наpад в результате взрыва, до сих пор не восстановлен. Начатый уголовный процесс прекращен, однако жители продолжают борьбу - теперь в суде, требуя у Рижской думы наконец восстановить здание. Главный аргумент жителей - взрыв произошел в квартире, принадлежащей самоуправлению. В свою очередь юристы думы аргументируют, что все обстоятельства по-прежнему не известны, сообщает передача Panorāma.
В четверг жители разрушенного в результате взрыва дома выглядили настроенными на долгую борьбу за свою правоту.
Они как в интервью, так и в разговорах между собой отмечают, что самоуправление же обещало помочь, но теперь не хочет даже восстановливать принадлежащую ему же квартиру, от которой остались только руины.
Защитники жителей в качестве материала дела хотят добавить и сюжет Panorāma от 2021 года, в котором Мартиньш Стакис обещал действовать: "Если в ходе расследования будет констатировано, что самоуправление не сделало все, чтобы обеспечить соблюдение арендатором всех необходимых требований безопасности на объекте, мы, конечно, ни коим образом не будем избегать ответственности - ни материальной ответственности, ни политической".
Галерея: Вызванный взрывом пожар в Агенскалнсе локализован; пострадали шесть человек и один погиб
Галерея: Вызванный взрывом пожар в Агенскалнсе локализован; пострадали шесть человек и один погиб.
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