Жители поврежденного три года назад во время взрыва в Агенскалнсе дома судятся с Рижской думой

В четверг жители разрушенного в результате взрыва дома выглядили настроенными на долгую борьбу за свою правоту.

Они как в интервью, так и в разговорах между собой отмечают, что самоуправление же обещало помочь, но теперь не хочет даже восстановливать принадлежащую ему же квартиру, от которой остались только руины.

Защитники жителей в качестве материала дела хотят добавить и сюжет Panorāma от 2021 года, в котором Мартиньш Стакис обещал действовать: "Если в ходе расследования будет констатировано, что самоуправление не сделало все, чтобы обеспечить соблюдение арендатором всех необходимых требований безопасности на объекте, мы, конечно, ни коим образом не будем избегать ответственности - ни материальной ответственности, ни политической".

Галерея: Вызванный взрывом пожар в Агенскалнсе локализован; пострадали шесть человек и один погиб

Галерея: Вызванный взрывом пожар в Агенскалнсе локализован; пострадали шесть человек и один погиб.

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