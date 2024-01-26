Bloomberg: В 2023 году РФ импортировала микросхемы производства США и Европы более чем на миллиард долларов

Импортированные микросхемы, которые можно использовать для производства военных устройств, изготовили американские предприятия Intel Corp, Advanced Micro Devices (AMD) и Analog Devices Inc. и европейские предприятия Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV.

Агентство Bloomberg указывает, что нет доказательств того, что предприятия нарушили санкции и экспортировали технологии в Россию. Издание напоминает, что большая часть технологий, на которые относятся санкции, попадает в Россию через третьи страны, в том числе Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

В целом же только за первые девять месяцев прошлого года Россия импортировала микросхемы более чем на 1,7 миллиарда долларов, свидетельствуют данные таможни.

Американские и европейские предприятия, продукция которых попала в Россию, утверждали, что полностью соблюдают требования санкций и прекратили деятельность в РФ после того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Помимо американских и европейских компаний, в топ-20 производителей, продукция которых поставляется в Россию, также вошли китайские компании и тайваньская компания Realtek Semiconductor.

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