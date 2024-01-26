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Bloomberg: В 2023 году РФ импортировала микросхемы производства США и Европы более чем на миллиард долларов

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Микросхема. Иллюстративное фото
Микросхема. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

В первые девять месяцев 2023 года, несмотря на санкции, Россия импортировала микросхемы производства США и стран Европы на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом, со ссылкой на данные таможенной службы РФ, сообщает агентство Bloomberg.

Импортированные микросхемы, которые можно использовать для производства военных устройств, изготовили американские предприятия Intel Corp, Advanced Micro Devices (AMD) и Analog Devices Inc. и европейские предприятия Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV.

Агентство Bloomberg указывает, что нет доказательств того, что предприятия нарушили санкции и экспортировали технологии в Россию. Издание напоминает, что большая часть технологий, на которые относятся санкции, попадает в Россию через третьи страны, в том числе Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

В целом же только за первые девять месяцев прошлого года Россия импортировала микросхемы более чем на 1,7 миллиарда долларов, свидетельствуют данные таможни.

Американские и европейские предприятия, продукция которых попала в Россию, утверждали, что полностью соблюдают требования санкций и прекратили деятельность в РФ после того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Помимо американских и европейских компаний, в топ-20 производителей, продукция которых поставляется в Россию, также вошли китайские компании и тайваньская компания Realtek Semiconductor.

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