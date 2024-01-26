Скончался бывший министр образования Петерис Цимдиньш

Прощание с ним состоится 31 января в 14 часов в Вецпиебалгской церкви.

Петерис Цимдиньш родился 21 августа 1944 года.

Он является автором более 300 научных и научно-популярных статей. Занимал должности председателя Латвийского национального комитета ЮНЕСКО, министра образования и науки, а также ректора Видземской высшей школы.

Цимдиньш родился и вырос в Вецпиебалге, окончил Вецпиебалгскую среднюю школу и является одним из наиболее выдающихся ее учеников. На протяжении почти 20 лет вплоть до 90-х годов объектом научных исследований Цимдиньша были маленькие реки Латвии. В 1992 году он стал академиком Латвийской академии наук.

Середина девяностых годов ознаменовалась важным переломом в сфере научных интересов Цимдиньша и переходом от узкой специализации по гидробиологии к исследованиям в области экологии и науки об окружающей среде, в которые было интегрировано изучение закономерностей развития латвийского общества.

На рубеже тысячелетий Петерис Цимдиньш активно сосредоточился на реорганизации системы высшего образования и науки Латвии и оптимизации институциональной системы, которая отвечала бы потребностям страны и в то же время обеспечивала бы международно сопоставимое высококачественное образование и науку.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!