"Хорошо, что нагнали ужас". О споре учителей математики с проектом Skola2030

Открытое письмо учителей математики с критикой в адрес проекта Skola2030 и последующая полемика в социальных сетях, медиа и не только - возможно, болезненная, но все-таки важная и полезная часть здорового процесса, чтобы прийти к равновесию - таким мнением в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поделился профессор Латвийского университета, физик и популяризатор науки Вячеслав Кащеев.
В письме, инициатором которого выступили учителя математики Рижской 1-й государственной гимназии, было раскритиковано содержание программы Skola2030 на этапах всех классов и прозвучал призыв вернуться "к проверенным методам обучения математике".
По оценке Вячеслава Кащеева, математики сейчас "примерно там, где физики были пять лет назад", когда поняли, что программа по физике в проекте Skola2030 идет в тупик.
По словам Кащеева, тогда все ведущие специалисты ушли из проекта, и пришлось изобретать особое решение, что и было сделано. "Это было очень концентрированное давление со стороны Латвийского университета и Рижского технического университета на уровне ректоров. Мы сидели в Кабинете министров, пришли с Ассоциацией электроники, с президентом Ассоциации учителей физики и поставили ультиматум министру образования, что учителям нужно конкретное решение, что надо делать, как идти в класс с тем инструментарием, что есть, и учить по новой программе".
Усилия привели к тому, что пилотный проект по физике был реализован и, по мнению Кащеева, он успешен.
"Сейчас как раз, мне кажется, 14 февраля, будут презентованы результаты такого же проекта уже как следующий шаг по химии и биологии. И естественно, что следующий этап - это математика".
Профессор глубоко убежден, что сама установка проекта Skola2030 - правильная, но согласен, что есть вопросы к реализации.
"Во всем мире пытаются понять, что делать в школе, как должна меняться школа? Самый большой недостаток этого проекта - это исполнение, построение команды и построение контакта с учителями. (...)
С самого начала коммуникация со стороны проекта, его руководства была примерно такая: "Если ты не понимаешь наших высоких идей, то ты просто старый пережиток прошлого и мы тебя просто слушать не будем".
И вот выросла большая стена между учителями-практиками и 3,5 специалиста в стране, которые на самом деле понимают, что это такое, для чего оно нужно и с чем его есть. И это, наверное, может быть, корень, одна из причин".
В то же время Кащеев отмечает полезность самой дискуссии:
"Хорошо, что нагнали ужас. Мы с вами об этом говорим. И это, я думаю, часть, может быть, сейчас очень болезненная и шумная, но здорового процесса, когда мы приходим к этому равновесию.
Skola2030 - это рамка, сейчас наибольшая проблема от того, что не все понимают, как ее заполнить. И она дает на самом деле значительно большую свободу каждой школе заполнять".
Профессор призвал не концентрироваться на моделях, которые "работали всегда", потому что внешняя среда меняется и важно отвечать на вызовы времени.
"И не будем забывать, что там [в 1-й гимназии] отбор 10:1. Второй мой ребенок уже окончил эту гимназию. Я безумно благодарен этой школе, но если у вас отобрана такая аудитория, с такой мотивацией и талантами, да как их ни учите, будут великолепные результаты. Из такой аудитории можно делать все что угодно".
К тому же, по мнению Кащеева, важно заботиться об изучении математики не только в одной конкретно взятой гимназии, а в системе образования в целом.
Он призывает озвучивать конкретные предложения, как упорядочить программу, которая, безусловно, - большой брак со стороны проекта 2030:
"Только в диалоге можно этого понимания достичь, как только все ключевые игроки смогут сесть за один стол".
Отдельно Кащеев обратил внимание на то, что работа со стороны университета уже ведется: "Ведь факультет физики и математики у нас один. Да и с нашими коллегами мы смотрим на практические шаги, которые нужно предпринять".
Это лишь небольшой фрагмент разговора, полное интервью - смотрите в видеоформате ниже!
В эфире также прозвучало:
- 00:00 Внезапно о квантовой запутанности. В студии - физик Вячеслав Кащеев;
- 3:15 "Добровольно дорабатываю за учителем по физике". Об уроках для сына и квантовой физике в целом;
- 8:28 "Ты путеводитель". О роли учителя в современных школах и Школе юных физиков;
- 15:42 "С физикой все в наилучшем порядке". О Skola2030;
- 18:59 "Очень хорошо, что нагнали ужас". О споре учителей математики с проектом Skola2030;
- 23:21 "Кастрюля борща на плите". Физик о том, бесконечна ли Вселенная;
- 27:03 "Мы игроки на мировом уровне, задаем там тон". О квантовых алгоритмах и роли Латвии в мире.
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