"Хорошо, что нагнали ужас". О споре учителей математики с проектом Skola2030

Профессор глубоко убежден, что сама установка проекта Skola2030 - правильная, но согласен, что есть вопросы к реализации.

"Во всем мире пытаются понять, что делать в школе, как должна меняться школа? Самый большой недостаток этого проекта - это исполнение, построение команды и построение контакта с учителями. (...)

С самого начала коммуникация со стороны проекта, его руководства была примерно такая: "Если ты не понимаешь наших высоких идей, то ты просто старый пережиток прошлого и мы тебя просто слушать не будем".

И вот выросла большая стена между учителями-практиками и 3,5 специалиста в стране, которые на самом деле понимают, что это такое, для чего оно нужно и с чем его есть. И это, наверное, может быть, корень, одна из причин".

В то же время Кащеев отмечает полезность самой дискуссии:

"Хорошо, что нагнали ужас. Мы с вами об этом говорим. И это, я думаю, часть, может быть, сейчас очень болезненная и шумная, но здорового процесса, когда мы приходим к этому равновесию.

Skola2030 - это рамка, сейчас наибольшая проблема от того, что не все понимают, как ее заполнить. И она дает на самом деле значительно большую свободу каждой школе заполнять".

Профессор призвал не концентрироваться на моделях, которые "работали всегда", потому что внешняя среда меняется и важно отвечать на вызовы времени.