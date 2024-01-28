Что там с экс-супругом Веры Брежневой и с кем роман у Ирины Шейк?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Страсти по Вере Брежневой

В российских СМИ вновь стали появляться слухи о Вере Брежневой. В частности, бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня начала обсуждать якобы измены певицы своему экс-супругу Михаилу Киперману. Но подтверждения этим словам нет.

Впрочем, на данный момент бывшие супруги никак не связаны. Известно, что у Кипермана сейчас проблемы. В Украине предпринимателя обвиняют в хищении денежных средств в особо крупном размере, и теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы. Издание Popcake.tv пишет, что в 2022 году он уехал из Украины.

Вера Брежнева Фото: скриншот видео

У Ирины Шейк новый роман?

Недавно супермодель Ирину Шейк подозревали в романе с футболистом Томом Брэди, а теперь ее увидели в компании известного гонщика "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона.

38-летняя Ирина и 39-летний Льюис вместе покинули ресторан и не скрывались от папарацци. Page Six пишет: "Она всегда поддерживала его, а он всегда поддерживал ее. Они дружат как минимум 13 лет. Между Ириной и Льюисом ничего не происходит".

Напомним, что ранее Ирина Шейк была в романтических отношениях с актером Брэдли Купером. Звезды расстались в 2019 году. В 2017-м у них родилась дочь Лея.

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