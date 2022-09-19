Игрушки из СССР, мебель из 90-х: Ирина Шейк поделилась детскими фото

Ирина Шейк опубликовала несколько снимков себя в детстве и юности. На фотографиях видны характерные детали интерьера, которые говорят об эпохе.

Стоит сказать, что пост невероятно пришелся по душе подписчикам. Часть из них поспешили указать в комментариях, какая модель была хорошенькая. Ряд фолловеров и вовсе отметили, что фото Ирины вызвали у них чувство ностальгии.

Напомним, настоящее имя супермодели международного уровня с татарскими корнями Ирина Валерьевна Шайхлисламова. Модель родилась в "угольном" городке Еманжелинске, что в 50 километрах от Челябинска.

В 18 лет она дебютировала на региональном конкурсе красоты "Супермодель" и победила. После ее приметил президент международного модельного агентства Grace models Гия Джикидзе и пригласил в Париж. Так в 19 лет Ирина, взявшая псевдоним Шейк, отправилась в Европу.

В итоге красавица не только сделала международную карьеру в модельном бизнесе, но и покорила сердце знаменитого футболиста Криштиану Роналду, а затем - голливудского актера Брэдли Купера.