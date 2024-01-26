В четверг, 25 января, сотрудники отдела технического обеспечения Государственной полиции контролировали безопасность дорожного движения с помощью беспилотного летательного аппарата, или дрона. Контроль за движением при помощи дрона осуществлялся в Риге как с утра, так и во второй половине дня, и всего было зафиксировано 20 нарушителей правил дорожного движения.
Видео ⟩ На Юрмалас гатве и улице А. Деглава полиция при помощи дрона поймала 20 водителей-нарушителей
В четверг утром сотрудники Госполиции следили за движением и соблюдением правил дорожного движения в Риге на перекрестке улицы Слокас и Юрмалас гатве. Там стражи порядка зафиксировали 13 агрессивных водителей, которые, игнорируя интересы других участников движения, объезжали пробку, чтобы повернуть на перекрестке направо. Зафиксированные автоводители были остановлены и призваны к административной ответственности за агрессивную езду.
Государственная полиция напоминает, что за агрессивную езду водителю грозит денежный штраф от 70 до 280 евро и шесть штрафных пунктов.
В свою очередь во второй половине дня стражи порядка осуществляли контроль в Риге на перекрестке улиц А. Деглава и А. Сахарова, а также А. Деглава и Улброкас, где было зафиксировано, как семь водителей осуществляли маневр поворота налево в момент, когда на дополнительной секции светофора не горел зеленый сигнал. И этих нарушителей остановили и призвали к административной ответственности.
За движение в соответствующем направлении, если на дополнительной секции светофора не горит сигнал зеленой стрелки, к водителю транспортного средства применяется штраф от шести до одиннадцати штрафных единиц, что составляет от 30 до 55 евро.
Чтобы водители не подвергали опасности себя и окружающих участников дорожного движения, выполняя опасные маневры, Госполиция периодически использует дроны для контроля дорожного движения, уделяя особое внимание как фиксации агрессивных нарушений правил дорожного движения, так и соблюдению требований дорожных знаков.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!