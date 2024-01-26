Видео ⟩ На Юрмалас гатве и улице А. Деглава полиция при помощи дрона поймала 20 водителей-нарушителей

В четверг утром сотрудники Госполиции следили за движением и соблюдением правил дорожного движения в Риге на перекрестке улицы Слокас и Юрмалас гатве. Там стражи порядка зафиксировали 13 агрессивных водителей, которые, игнорируя интересы других участников движения, объезжали пробку, чтобы повернуть на перекрестке направо. Зафиксированные автоводители были остановлены и призваны к административной ответственности за агрессивную езду.

Государственная полиция напоминает, что за агрессивную езду водителю грозит денежный штраф от 70 до 280 евро и шесть штрафных пунктов.

В свою очередь во второй половине дня стражи порядка осуществляли контроль в Риге на перекрестке улиц А. Деглава и А. Сахарова, а также А. Деглава и Улброкас, где было зафиксировано, как семь водителей осуществляли маневр поворота налево в момент, когда на дополнительной секции светофора не горел зеленый сигнал. И этих нарушителей остановили и призвали к административной ответственности.

За движение в соответствующем направлении, если на дополнительной секции светофора не горит сигнал зеленой стрелки, к водителю транспортного средства применяется штраф от шести до одиннадцати штрафных единиц, что составляет от 30 до 55 евро.

Чтобы водители не подвергали опасности себя и окружающих участников дорожного движения, выполняя опасные маневры, Госполиция периодически использует дроны для контроля дорожного движения, уделяя особое внимание как фиксации агрессивных нарушений правил дорожного движения, так и соблюдению требований дорожных знаков.

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