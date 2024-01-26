Домбровскис рассказал о преимуществах евро в Латвии

Он напомнил, что подготовка к введению евро помогла Латвии наметить масштабную программу реформ, которая была крайне необходима.

Членство в еврозоне также дает ряд преимуществ, которые могут быть не столь очевидны, отметил Домбровскис. Например, оно предусматривает специфическое регулирование со стороны ЕС в таких областях, как банковская и фискальная политика.

По словам Домбровскиса, более жесткая координация фискальной политики в еврозоне помогает обеспечить разумную фискальную политику и создать резервы на случай будущих потрясений. "Еврозона имеет огромный брандмауэр - Европейский стабилизационный механизм, который может оказать финансовую поддержку, если что-то пойдет не так. Это способствует финансовой стабильности и фискальной дисциплине в соответствующей стране, что приносит пользу ЕС в целом и повышает общую конкурентоспособность", - сказал он.

Домбровскис подчеркнул, что введение евро было правильным и верным решением для стран Балтии, у которых была сильная политическая мотивация для более тесной интеграции в ЕС.

По словам Домбровскиса, сегодня евро - это символ силы, единства и солидарности Европы.

Членство в еврозоне помогает странам переживать потрясения и оставаться сильными в условиях все более нестабильного, враждебного и раздробленного мира, а также способствует доверию, что в свою очередь снижает стоимость заимствований и обеспечивает большую стабильность в экономике, подчеркнул Домбровскис.

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